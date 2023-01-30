نحو تركيب 22 مليون جهاز إنذار خاص بتسربات الغاز مجانا

أعلن مستشار المدير العام لمجمع سونلغاز ياسين رضا رضوان، عن التحضير لتجهيز 11 مليون منزل بجهاز كاشف لتسربات الغاز قريبا.

وأكد رضوان، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن عدد زبائن سونلغاز بلغ 11 مليون جميعهم معنيون بتركيب الجهاز ومن الممكن تركيب جهازين في المنزل الواحد.

وتابع المتحدث أن المجمع طرح مناقصة دولية ووطنية لاقتناء 22 مليون جهاز إنذار ضد تسرب الغاز والذي سيتم تركيبه مجانا.

وأضاف أن التركيب سيتم لاحقا على مستوى المنازل مجانا من طرف عمال وتقني مجمع سونلغاز.

وقال المتحدث أن المناقصة سيتم إطلاقها الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سنة 2023 ستكون سنة تركيب أجهزة الإنذار.

وأشار رضوان إلى أن المنتوج غير متواجد في الجزائر، هناك الكثير من الأنواع متواجدة في السوق العالمية ونبحث عن المنتوج الأفضل وهناك شركات جزائرية تقوم بعمالية التركيب فقط.

تركيب أجهزة الإنذار الخاصة بتسرب الغاز.. سونلغاز تكشف الجديد

كما أوضح الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، الاثنين، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية أنه بعد قرار رئيس الجمهورية تزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل ، مجمع سونلغاز سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت.

وأضاف خليل هدنة لإذاعة سطيف بأن سونلغاز ستقوم بتوزيع هذه الكاشفات على جميع زبائن المجمع وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة

وتابع قائلا: “هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل الى غاية تسع سنوات”.

وأشار هدنة إلى أنه بعد اقتناء هذه الكاشفات سيضع المجمع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .

وحذر المتحدث من التهاون قائلا: “هذه الأجهزة ليست بديلا لإجراءات الوقاية والحماية والمراقبة اليومية من طرف المواطنين”.

وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر ، وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

كما أكد هدنة أن سونلغاز أطلقت 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات وهي منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة.

وحول التقلبات الجوية الأخيرة قال المتحدث أن المجمع جاهز لأي تغيرات جوية بضمان توفير الغاز والكهرباء لجميع الزبائن، مشيرا إلى أنه رغم بعض الانقطاعات التي يتم إصلاحها ونسبة التغطية بالغاز وطنيا وصلت الى 66% وفاقت النسبة العالمية المقدرة ب 45%.

وتأسف المتحدث من أن عملية تنقل أعوان سونلغاز الى البيوت لمراقبة الشبكة لم تصل بعد الى الهدف المنشود رغم أنها مجانية.

وقال: “وضعنا رقما أخضرا 3303 لهذه العملية، حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7ملايين زبون “.