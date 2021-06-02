نحو تزويد 6 بلديات بميلة بالماء الشروب انطلاقا من سد تابلوط بجيجل

أطلقت وزارة الموارد المائية مناقصة وطنية لانجاز أشغال تزويد 6 بلديات بولاية ميلة بالماء الشروب انطلاقا من سد تابلوط بجيجل.

ويهدف المشروع، حسب بيان لوزارة الموارد المائية إلى تزويد ستة بلديات بولاية ميلة وهي تسدان حدادة، مينار، زارزة، العياضي برباس، عين البيضاء، حريش، بوصلاح، بوحاتم وبلديتين بولاية جيجل وهي جيملة و بودريعة بن ياجيس، انطلاقا من سد تابلوط الذي تصل سعته إلى 294مليون م3/اليوم،

ويتضمن المشروع إنجاز محطة معالجة بسعة تقدر بـ 53 ألف م3/اليوم، ثلاثة (03)محطات ضخ بسعة 54 ألف م3/اليوم إضافة الى خمسة خزانات بسعة تقدر بـ38 ألفم3/اليوم.

وسيتم تزويد نظام التحويل المياه من سد تابلوط بنظام التحكم عن بعد.

وأكد يان الوزارة أن المشروع يأتي في إطار تحسين الخدمة العمومية للماء، وتزويد أزيد من 250 ألف مواطن بالماء الشروب.