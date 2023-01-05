نحو تصدير الأدوية الجزائرية إلى قطر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون يوم الخميس، السفير القطري لدى الجزائر عبد العزيز علي نعمة، لبحث تصدير الأدوية والمنتجات الصيدلانية الجزائرية نحو قطر.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء للطرفين بالحديث حول “إمكانية وفرص التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية. وذلك بغرض تطوير الشراكة وترقية تصدير المواد الصيدلانية نحو قطر”.

واتفق الطرفان في هذا الإطار، على إفادة وزارة الصحة العامة لدولة قطر “بقائمة الأدوية المصنّعة في الجزائر. لدعم تصديرها إلى الدولة الشقيقة”.

كما استعرض الجانبان “إمكانات الاستثمار في المجال الصيدلاني بالشراكة بين البلدين، من خلال إنجاز مصنع للأدوية في الجزائر”.