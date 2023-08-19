نحو تصدير الحديد والصلب الجزائري إلى دول أوروبا الشرقية

تستعدّ الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة في جيجل، لتصدير منتجاتها إلى دول أوروبا الشرقية، بعد حصولها على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولندا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مديرية الإعلام بالشركة، فقد تمّ إنهاء جميع إجراءات التدقيق على العمليات الإنتاجية للشركة، وتأكيد اختبارات الجودة التي خضعت لها منتجاتها.

وأكدت الاختبارات “مطابقة منتجات الشركة للمواصفات التسويقية المعمول بها في بولندا، لتتحصل الجزائرية القطرية على شهادة مطابقة الجودة، التي ستمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية بكل أريحية”، يقول المصدر.

وحصلت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة، شهر فيفري الماضي، على شهادة مطابقة منتجات حديد الخرسانة ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم.

وهو ما سمح لها بتسويق منتجاتها عبر أهمّ الأسواق العالمية، على غرار إنجلترا وأستراليا وسنغافورة وإيرلندا وغيرها من الدول التي تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الهيئة.