-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تدعو جميع الأطراف لإعطاء الأولوية القصوى للحلّ السياسي في النيجر
اقتصاد

نحو تصدير الحديد والصلب الجزائري إلى دول أوروبا الشرقية

الشروق أونلاين
  • 349
  • 0
نحو تصدير الحديد والصلب الجزائري إلى دول أوروبا الشرقية
الجزائرية القطرية للصلب

تستعدّ الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة في جيجل، لتصدير منتجاتها إلى دول أوروبا الشرقية، بعد حصولها على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولندا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مديرية الإعلام بالشركة، فقد تمّ إنهاء جميع إجراءات التدقيق على العمليات الإنتاجية للشركة، وتأكيد اختبارات الجودة التي خضعت لها منتجاتها.

وأكدت الاختبارات “مطابقة منتجات الشركة للمواصفات التسويقية المعمول بها في بولندا، لتتحصل الجزائرية القطرية على شهادة مطابقة الجودة، التي ستمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية بكل أريحية”، يقول المصدر.

وحصلت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة، شهر فيفري الماضي، على شهادة مطابقة منتجات حديد الخرسانة ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم.

وهو ما سمح لها بتسويق منتجاتها عبر أهمّ الأسواق العالمية، على غرار إنجلترا وأستراليا وسنغافورة وإيرلندا وغيرها من الدول التي تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الهيئة.

مقالات ذات صلة
الصناعة التحويلية والبتروكيماوية محور لقاء عرقاب مع السفير القطري

الصناعة التحويلية والبتروكيماوية محور لقاء عرقاب مع السفير القطري

مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين الجزائر والصين

مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين الجزائر والصين

وزير المالية: استكمال رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر

وزير المالية: استكمال رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر

بواخر محملة بالأدوات المدرسية تصل الأسبوع المقبل

بواخر محملة بالأدوات المدرسية تصل الأسبوع المقبل

مخطط لإعادة تفعيل السوق المالية في الجزائر

مخطط لإعادة تفعيل السوق المالية في الجزائر

17 وجهة دولية لترويج المنتج الجزائري وجلب المُستثمرين

17 وجهة دولية لترويج المنتج الجزائري وجلب المُستثمرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد