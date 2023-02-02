نحو تصدير ما قيمته 300 مليون دولار السنة الجارية من سطيف

بفعل التسهيلات والحوافز المقدّمة للمستثمرين

أبدى والي سطيف، محمد أمين درامشي، ارتياحه للجهود التي تبذل حاليا وعلى أكثر من صعيد لترقية مجالات الاستثمار وخلق المناخ الملائم الذي يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة خلال هذه السنة، التي وصفها بالسنة الاقتصادية بامتياز بفعل التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، الذين أبدوا ـ حسبه ـ استعدادا كاملا للمساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل مباشرة انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا، بولاة الجمهورية.

وأكد والي الولاية، بأن كل المؤشرات توحي برفع عائدات التصدير من مختلف المنتوجات المحلية هذه السنة لتبلغ عتبة 300 مليون دولار وهو رقم له دلالات اقتصادية واعدة، مشيرا بأن تحقيق هذا الهدف المرسوم إنما يمر عبر تجسيد التسهيلات والحوافز المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين الذين أبدوا استعدادهم الكامل لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية ميدانيا، والتي تصب في هذا الاتجاه.

وذكر والي الولاية بأن سطيف تعتبر قطبا اقتصاديا هاما للغاية، بدليل أنها تحتضن نحو 26 ألف مؤسسة اقتصادية بين مؤسسات كبرى ومتوسطة وصغيرة، وهي بالتالي تشغل زهاء 80 ألف عامل من ضمنها 25 مؤسسة كبرى، دخلت مجال التصدير بقوة بحكم طاقة إنتاجها التي توصف بالمعتبرة جدا موضحا في السياق بأن عائدات التصدير في السنة المنقضية من لدن المنتجين بالولاية قد بلغت 220 مليون دولار وهو مؤشر إيجابي كذلك.

ومما يجدر التذكير به، أن الاستثمار في سطيف لا ينحصر في المناطق الصناعية والحرفية فحسب، بل من خلال وجود نسيج صناعي مشكل من 16 منطقة نشاط اقتصادي توفر قرابة 95 هكتارا قابلا للاستثمار، وبإمكانها بالتالي احتضان عشرات المشاريع في شتى المنتوجات الصناعية وشبه الصناعية والتحويلية، والتي بمقدورها خلق الثروة وتوفير مناصب عمل دائمة وموسمية لكم هائل من البطالين. وكانت مصالح الولاية قد قامت خلال الأيام الأخيرة بمنح 101 رخصة استغلال استثنائية بمقدورها توفير قرابة 6500 منصب عمل، في انتظار منح 12 رخصة استثنائية جديدة، للإشارة أن سطيف احتضنت مؤخرا يوما دراسيا تحت شعار قانون الاستثمار الجديد من أجل التنمية المحلية المستدامة والذي أشرف عليه والي الولاية وبحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي لم تفته الفرصة، ليشيد بالجهود المتواصلة للمستثمرين الجادين بالمنطقة للمساهمة في دفع الحركة الإنمائية وخلق الثروة وهو الهدف الذي يسعى الجميع لترجمته على أرض الواقع.