نحو تصدير 10 ملايين طن من الإسمنت والكلينكار عام 2022

كشفت وزارة النقل عن تصدير 6 ملايين طن من مادتي الاسمنت والكلينكار عام 2021 مع العمل على رفعها إلى 10 مليون طن خلال السنة الجارية.

وجاء هذا خلال لقاء وزير النقل عيسى بكاي، الإثنين، مع ممثلين عن منتجي الإسمنت (المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر”جيكا”، مجمع لافارج الجزائر، البسكرية للأسمنت، شركة سيلاس).

وتمحور اللقاء حسب بيان للوزارة حول مساهمة النقل في تسهيل عملية تصدير مادتي الاسمنت والكلينكار على مستوى الموانئ الوطنية.

وعرض منتجو الاسمنت والكلينكار الوضعية الحالية للقدرات الوطنية لإنتاج هاتين المادتين وآفاق تطويرها،كما طرحوا جملة من الصعاب التي يواجهونها أثناء التصدير (النقل، التفريغ والشحن).

وفي هذا الصدد، دعا بكاي مسؤولي مؤسسات وشركات النقل والمؤسسات المنائية إلى توفير جميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لتسهيل عملية التصدير والتنسيق مع منتجي مادتي الاسمنت والكلينكار.