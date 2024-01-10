نحو تصدير 405 طنا من البصل الأحمر إلى 3 دول

من المتوقع أن يتم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وجاء هذا التصريح لمسير شركة خاصة على هامش تصدير كمية تقدر بـ 25 طنا من البصل الأحمر إلى دولة موريتانيا، بحضور مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، بليل بلقاسم.

وصرح مسعودي نوي، مسير الشركة أن “المؤسسة تعتزم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

وأضاف ذات المتعامل الاقتصادي أن “البصل المصدّر تم اقتناؤه من فلاحين مستثمرين بصحراء النمامشة أقصى جنوب بلدية بابار بخنشلة”، مشيرا إلى أن “القيمة المالية للشحنات المزمع تصديرها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تفوق 429 ألف دولار”.

وبدوره، ثمن رئيس المكتب الولائي للفيدرالية الجزائرية للمصدرين لخنشلة هذه الخطوة التي تشكل -حسبه- “قفزة نوعية في مجال ترقية التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية للجزائر مع الخارج”.

وأبرز بأن “تصدير هذه الكمية من البصل الأحمر المنتج بولاية خنشلة يندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات”، لافتا إلى أن “هذه العملية جاءت لتترجم توجهات السياسة الرشيدة للدولة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال الفلاحة والإسهام في دفع عجلة التنمية المحلية”.

وأردف المتحدث قائلا أن “قطاع التجارة بولاية خنشلة يعمل على مرافقة المصدّرين من خلال مختلف التسهيلات والتحفيزات لدعم المنتج الوطني الذي أصبح مطلوبا في السوق الخارجية”.