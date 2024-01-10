-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

نحو تصدير 405 طنا من البصل الأحمر إلى 3 دول

الشروق أونلاين
  • 157
  • 0
نحو تصدير 405 طنا من البصل الأحمر إلى 3 دول

من المتوقع أن يتم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وجاء هذا التصريح لمسير شركة خاصة على هامش تصدير  كمية تقدر بـ 25 طنا من البصل الأحمر إلى دولة موريتانيا، بحضور مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، بليل بلقاسم.

وصرح مسعودي نوي، مسير الشركة أن “المؤسسة تعتزم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

وأضاف ذات المتعامل الاقتصادي أن “البصل المصدّر تم اقتناؤه من فلاحين مستثمرين بصحراء النمامشة أقصى جنوب بلدية بابار بخنشلة”، مشيرا إلى أن “القيمة المالية للشحنات المزمع تصديرها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تفوق 429 ألف دولار”.

وبدوره، ثمن رئيس المكتب الولائي للفيدرالية الجزائرية للمصدرين لخنشلة هذه الخطوة التي تشكل -حسبه- “قفزة نوعية في مجال ترقية التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية للجزائر مع الخارج”.

وأبرز بأن “تصدير هذه الكمية من البصل الأحمر المنتج بولاية خنشلة يندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات”، لافتا إلى أن “هذه العملية جاءت لتترجم توجهات السياسة الرشيدة للدولة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال الفلاحة والإسهام في دفع عجلة التنمية المحلية”.

وأردف المتحدث قائلا أن “قطاع التجارة بولاية خنشلة يعمل على مرافقة المصدّرين من خلال مختلف التسهيلات والتحفيزات لدعم المنتج الوطني الذي أصبح مطلوبا في السوق الخارجية”.

مقالات ذات صلة
هذه الحوافز الضريبية لشركات السوق المالية خلال 2024

هذه الحوافز الضريبية لشركات السوق المالية خلال 2024

بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

نحو توديع الجزائريين لأزمة سوق السيارات نهائيا في 2024

نحو توديع الجزائريين لأزمة سوق السيارات نهائيا في 2024

66 مليون عملية دفع إلكتروني في الجزائر خلال 2023

66 مليون عملية دفع إلكتروني في الجزائر خلال 2023

نحو فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار

نحو فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار

الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.. فتح التسجيلات في هذا التاريخ

الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.. فتح التسجيلات في هذا التاريخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد