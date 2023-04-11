نحو تصنيع ماركات عالمية للألبسة بالجزائر

وقع المجمع الوطني للنسيج “تايال”، على أربعة عقود ومذكرات تفاهم مع مستوردين جزائريين لعلامات عالمية للألبسة من أجل تصنيعها لأول مرة في الجزائر.

وجاء ذلك على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، الإثنين، وذلك بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وتم التوقيع على هذه العقود ومذكرات التفاهم مع كل من المدير العام لشركة “ام.دي.اس تكستيل” وممثلة المدير العام لشركة “تاكس وورد” Tex Word، والمدير العام لشركة “انفستيكس ألجيريا” Investex Algeria، وممثلي شركة “أزاديا ألجيريا” Azadea Algeri.

وتعتبر شركة “ام.دي.اس تكستيل” صاحبة الامتياز التجاري لعلامات Undiz وEtam وMango وMaison 123.

في حين تمثل شركة “تاكس وورد” علامات Okaidi وGifi وParfois وDevred 1902.

وتملك شركة “انفستيكس ألجيريا” الامتياز التجاري لعلامات Celio وJennyfer وLC Waikiki.

وبالمناسبة، أكد الوزير أن هذه الخطوة “ستسمح بتحسين نوعية المنتوجات الجزائرية النسيجية وترقية صادراتها، وهذا من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا”، فضلا عن كون هذه الشراكات ستسمح بخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.

ودعا زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب إلى الاستثمار في هذا “القطاع الواعد الذي توحي كل مؤشراته بسوق مربحة محليا وخارجيا.

ويعتبر مجمع “تايال” ثمرة شراكة انطلقت في 2016 بين الشركة التركية “انترتاي” (فرع من مجمع “تايبا”) والمؤسسات الجزائرية العمومية “سي أند أش” و”تيكسالغ” وشركة “مادار” القابضة، حيث توجت هذه الشراكة بإنشاء مركب صناعي للمنتجات النسيجية بغليزان.