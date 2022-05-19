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اقتصاد

نحو تعاون جزائري ايطالي في مجال صناعة الرخام

الشروق أونلاين
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نحو تعاون جزائري ايطالي في مجال صناعة الرخام

شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على ضرورة وضع استراتيجية لتثمين مناجم الرخام بالجزائر إلى جانب الاستفادة من التكوين والخبرة الإيطالية.

وجاء هذا خلال استقبال الوزير لوفد من الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم ورئيس الجمعية الايطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها.

وحسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء استعراض نشاطات الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم وكذا سبل تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية العمومية والخاصة والجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها في مجال استغلال وتحويل الرخام في الجزائر لاسيما في مجال التكوين والاستفادة من التجربة الإيطالية.

وأكد عرقاب أن مؤسسات القطاع المنجمي، عبر المؤسسة الوطنية للرخام وكذا الشركات الجزائرية الخاصة الناشطة في المجال، تعمل على الاستغلال الأمثل لمناجم الرخام وتحويله والذي سيساهم بدون شك وبفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل.

وفي ذات السياق دعا إلى وضع حجر أساس استراتيجية لشعبة الرخام في الجزائر بغية الرفع من الإنتاج والارتقاء به الى المستويات النوعية لتلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الراهن باعتبار أن الرخام الجزائري يعتبر شعبة واعدة لما تزخر به الجزائر من احتياطي و إمكانات كبيرة و جودة عالية للرخام.

كما أبرز الوزير حرصه على تنشيط فرع الرخام والاعتماد على التكوين واكتساب الخبرات مع دعم و تثمين الاستثمار المحلي في مجال صناعة الرخام و رفع نسبة الاندماج الوطني وترقيته.

من جانبه، أكد فلافيو على استعداد ورغبة الجمعية الايطالية في تكثيف التبادلات والتكوين من أجل استغلال أمثل للرخام مع نقل الخبرات والمعرفة في هذا المجال وفي اطار تعزيز العلاقات الجزائرية الايطالية المميزة.

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