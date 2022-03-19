نحو تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة

الاقتراح رفعته الوزيرة مولوجي لاستحداث مديرية اتصال

تتجه وزارة الثقافة إلى تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بها وهذا قصد استحداث مديرية خاصة للاتصال ومنصب “مدير اتصال” الذي لا يوجد بالوزارة حاليا.

قدمت وزيرة الثقافة الدكتورة صورية مولوجي اقتراحا للحكومة لإدخال تعديلات وتغييرات في الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة قصد استحداث مديرية خاص بالاتصال وهو المنصب الذي لا يوجد في هيكل الوزارة الحالي. وفي انتظار أن تدرس الجهات المختصة طلب الوزيرة والبت فيه استنجدت مولوجي بخدمات أحد دكاترة كلية الإعلام والاتصال بالجامعة والمدرسة العليا للصحافة لتسطير إستراتيجية إعلامية لوزارة الثقافة وهذا لتسويق صورة ونشاطات الوزارة وشرح وجهة نظرها في مختلف القضايا حيث يعكف مستشار الوزيرة الجديد على وضع خطة في هذا الاتجاه.

وحسب مصادر من وزارة الثقافة فان لجوء مولوجي لاستحداث مديرية اتصال خاصة يأتي “رغبة منها وإدراكا لأهمية وجود خطة اتصالية محكمة في الوزارة تمكنها من تسويق نفسها بشكل محترف وإدراكا منها أن جزء من إخفاق الوزيرتين السابقتين يعود لعدم وجود تواصل بين الوزارة ومحيطها وسوء التسويق الذي دفع ببن دودة وشعلال إلى الوقوع أخطاء بروتوكولية في بعض الأحيان وسوء التقدير في أحيان أخرى”.

جزء من إدراك مولوجي لهذا الأمر يتجسد في حذرها الكبير في التعامل مع الإعلام في خرجاتها الميدانية وقياس تصريحاتها بحذر وهذا خوفا من إعادة إنتاج نفس أخطاء من سبقها.

للإشارة، فإن وزارة الثقافة كغيرها من بعض الوزارات لا تتوفر على منصب مدير اتصال بل خلية إعلام ومكلف بالإعلام عادة تخول له مهام التعامل مع الإعلاميين ومحيط المهنيين غير انم ولوجي ترى أن استحداث منصب مدير اتصال مهما بالنسبة لها لرسم صورة ايجابية عن قطاعها الذي عاني من سوء التعاطي مع الإعلام والفاعلين ما أدى إلى الإطاحة بوزيرتين في ظرف عامين.