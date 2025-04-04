نحو تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر وليبيا

اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء ابو بكر الكيلاني في لقاء هام يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي ببرلين.

وأفاد بيان للوزارة أنه خلال هذا اللقاء، تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجزائر وليبيا، وذلك من خلال الاستفادة المتبادلة من تجارب كلا البلدين في المجال الصحي.

كما تم التطرق إلى إمكانية تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير أفضل الرعاية للمواطنين في كلا البلدين.

وفي هذا السياق، ينتظر أن يتم قريبًا التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كما ستعزز هذه الاتفاقية أطر التعاون وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مجالات الصحة و الحماية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة ليبيا ستستضيف وزراء الشؤون الاجتماعية للدول العربية في لقاء رفيع المستوى يوم 29 ماي من هذه السنة، وهو ما يمثل فرصة إضافية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والصحية.

اللقاء تم على هامش مشاركته في أشغال القمة العالمية الثالثة للإعاقة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين.