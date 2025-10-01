نحو تعزيز التعاون بين الجزائر والمركز الإفريقي لتصنيع الأدوية واللقاحات

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، المدير الإقليمي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمنطقة شمال إفريقيا، الدكتور وسام منقولة، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات.

وحسب بيان للوزارة، قدم المدير الجهوي في مستهل اللقاء، عرضاً مفصلاً حول مهام المركز الإفريقي ودوره الاستراتيجي في دعم الأنظمة الصحية للدول الإفريقية، خاصة في مجالات المراقبة الوبائية، الاستعداد لمجابهة الطوارئ الصحية، توسيع برامج التلقيح، وتطوير القدرات البشرية في القطاع الصحي.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتنسيق الجهود بين دول شمال إفريقيا ، فضلاً عن تبادل الخبرات الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الأوبئة والتصدي للأزمات الصحية.

وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، وهو ما من شأنه دعم استقلالية إفريقيا في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان محتوى ورقة العمل الثنائية التي تم الاتفاق عليها، والتي ترمي إلى توسيع مجالات التعاون وتعزيزها، خاصة في ما يتعلق بتقوية أنظمة المراقبة الوبائية، وتطوير برامج التكوين في مجالات الوقاية والتصدي للأوبئة.

من جانبه، أكد الوزير أن التعاون الإفريقي في مجال التنبؤ المبكر والترصد للأوبئة يعد أولوية محورية لتعزيز الأمن الصحي عبر القارة، مبرزاً مبادرة الجزائر في إنجاز المركز الدولي للتلقيح والوقاية من الأمراض الاستوائية بتمنراست الذي سيمثل إضافة نوعية وسيخدم منطقة الساحل الإفريقي وسيشكل جسراً للتعاون بين دول القارة.

وجدد آيت مسعودان استعداد الجزائر لمواصلة دعم المبادرات القارية الرامية إلى ترقية الصحة العمومية في إفريقيا، والمشاركة الفاعلة في أنشطة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يعكس التزام الدولة الجزائرية بترسيخ البعد الإفريقي في سياستها الصحية.

وفي ختام اللقاء، أشاد الطرفان بالجهود المشتركة المبذولة من أجل ترقية الصحة في القارة الإفريقية، مؤكدين أن تكثيف التعاون وتوحيد الرؤى سيشكلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.