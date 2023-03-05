نحو تعميم استخدام منصة “بروغرس” في المداولات هذا الموسم

الوزارة تأمر بتسوية وضعية الطلبة والاختلالات قبل نهاية مارس

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم إجراء المداولات الخاصة بالسداسي الأول للسنة الجامعية 2022-2023 عبر منصة بروغرس، مع ضرورة إدراج أسماء الطلبة في المنصة قبل 30 مارس الجاري.

وفي إطار المساعي الرامية لرقمنة القطاع، باشرت الوزارة في تعميم استخدام منصة بروغرس من أجل رصد نقاط الطلبة وحتى المداولات التي ستتم حصريا خلافا للسنوات السابقة عبر المنصة، ومن أجل ذلك راسلت مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة عددا من مؤسسات التعليم العالي، على غرار المدارس العليا للأساتذة، من أجل تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين وعروض التكوين في الأرضية الرقمية، استعدادا للمداولات التي ستجرى شهر جوان المقبل.

وفي السياق، طلبت الوزارة في المراسلة – تحوز “الشروق” نسخة منها – من مديري مؤسسات التعليم العالي تصويب الأخطاء الواردة في منصة بروغرس وتسوية وضعية الطلبة استعدادا لإجراء المحاكاة الخاصة بالتحضير لإجراء المداولات النهائية لدورة جوان، وهذا قبل 30 مارس الجاري، مع موافاة مديرية تطوير الشبكات بالاختلالات المسجلة في العملية.

وفيما تحضر الوزارة لتعميم استخدام منصة بروغرس التي انطلق العمل بها منذ سنوات قليلة عبر بعض الجامعات لرصد النقاط والتخلص من الطريقة القديمة والمحاضر الورقية، لا تزال هناك بعض الاختلالات المسجلة من قبل الطلبة، خاصة بعد إطلاق حساب خاص عبر المنصة يستطيع من خلاله الطالب الإطلاع على علامته مباشرة من دون انتظار عملية نشر العلامات التي كانت تجرى بطريقة تقليدية.

وفي السياق، ثمن أكنوش محمد، رئيس مكتب ولائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، توجه الوزارة إلى رقمنة القطاع بشقيه البيداغوجي والخدماتي، لاسيما فيما يخص تعميم استخدام منصة بروغرس التي ستقلل من الأخطاء الإدارية في صب العلامات وتكرس الشفافية وتقلل من استخدام المحاضر والأوراق، إلا أنه تم تلقي عدة شكاوى –يوضح المتحدث- من قبل الطلبة في مختلف الأطوار، واجهوا صعوبات في الولوج للمنصة والتعرف على علاماتهم أو حتى لم يجدوا أسماءهم، وصعوبات تتعلق بضعف تدفق الانترنت الذي جعل الولوج للمنصة صعبا، بالإضافة إلى مشكل التحكم في البرنامج في بعض الجامعات، داعيا إلى ضرورة تدارك هذه الاختلالات لإنجاح مشروع الرقمنة، وهو ما ستتكفل به، بدون شكّ، مصالح الوزارة عاجلا، بعد ما وضعت العملية ضمن الأولويات المستهدفة.