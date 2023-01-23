نحو تعميم الدفع الإلكتروني في محطات نفطال بداية من مارس

تسعى شركة نفطال لتعميم استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني بين البنوك CIB، على مستوى محطات الوقود التابعة لها. وهذا ابتداء من شهر مارس المقبل.

وحسب بيان لنفطال، فقد عقد الرئيس المدير العام للشركة عبد القادر شافي، لقاء مع المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش. لبحث سبل التعاون في مجال الرقمنة والدفع الإلكتروني.

“وكان اللقاء فرصة لحلحلة بعض العراقيل لتأمين السير الحسن للعلاقة التشاركية بين الطرفين. وتحديد مخطط ناجع لوضع آلات السحب الفوري للنقود على مستوى محطات نفطال”، يضيف البيان.