نحو تعيين موسى صايب مديرا عاما لشبيبة القبائل

النادي يستعد لاستلام الملعب الجديد بداية الموسم

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، المالك لغالبية أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل، تفكر جديا في الإستنجاد بالدولي السابق موسى صايب لترسيمه في إدارة الفريق تحسبا للموسم الجديد، وذلك بهدف ضمان الاستقرار في بيت النادي تحسبا للمواسم المقبلة، علما أن “موبيليس” ومنذ امتلاكها غالبية أسهم النادي نهاية شهر مارس الفارط، تسعى لضمان الاستقرار من خلال التغييرات العديدة التي أجرتها على مجلس إدارة الفريق في الأشهر الفارطة.

وأضافت ذات المصادر لـ”الشروق”، أن “موبيليس” التي ستقوم بتغييرات عديدة فور نهاية الموسم الحالي، تسعى لترسيم موسى صايب مديرا عاما للنادي توكل إليه مهمة الاستقدامات من خلال العمل مع المناجير العام إبراهيم زافور، فضلا عن منح “نجم” الكرة الجزائرية البطاقة البيضاء للتصرف في كل ما يتعلق بالاستقدامات، بالتشاور مع المدرب الذي سيعمل في الفريق بداية من شهر أوت المقبل، علما أن “موبيليس” تفكر جديا في تجديد الثقة في المدرب الحالي يوسف بوزيدي.

يحدث هذا في الوقت الذي بعث فيه الدولي السابق، موسى صايب، رسالة مباشرة إلى اللاعبين عبر مقطع فيديو على “اليوتوب”، دعاهم فيها إلى ضرورة أخذ الأمور بجدية بداية من الموسم المقبل، وقيادة الشبيبة إلى منصة التتويجات، قائلا في هذا السياق، “مع افتتاح الملعب الجديد بشكل رسمي في الموسم القادم، يتوجّب بناء فريق كبير ومن ثم القيام بالتغييرات التي ستعود بالفائدة على الفريق، لأن الشبيبة تستحق أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي، الشبيبة لا يمكن أن نراها بعيدة عن التنافس في أي مسابقة”.