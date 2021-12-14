نحو تفعيل الخط الجوي المباشر بين الجزائر والسعودية

أكد وزير النقل عيسى بكاي، الإثنين ، أن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب السعودي المتعلق باستغلال الخط الجوي المباشر بين البلدين.

وأفادت وزارة النقل في بيان “أن وزير النقل عيسى بكاي إستقبل، الإثنين، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، وتطرق الطرفان إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق النقل الجوي بين البلدين، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته في إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر والرياض وأنه يجب مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن”.

وأوضح “أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ومع جميع الدول العربية الشقيقة، التي أبدت هي الأخرى رغبتها في إعادة بعث خطوط النقل الجوي مع بلادنا“.

وأضاف “أن الطرفين تناولا موضوع تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حول المسائل المشتركة على مستوى منظمتي الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني”.

وأشار”أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصال والتشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل“.