-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون في زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
اقتصاد

نحو تفعيل الخط الجوي المباشر بين الجزائر والسعودية

الشروق أونلاين
  • 244
  • 0
نحو تفعيل الخط الجوي المباشر بين الجزائر والسعودية
ح.م
وزير النقل رفقة السفير السعودي

أكد وزير النقل عيسى بكاي، الإثنين ،  أن الجزائر مستعدة  لدراسة الطلب السعودي المتعلق باستغلال الخط الجوي المباشر بين البلدين.

وأفادت وزارة النقل في بيان “أن وزير النقل عيسى بكاي إستقبل، الإثنين، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، وتطرق الطرفان إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق النقل الجوي بين البلدين، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته في إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر والرياض وأنه يجب مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن”.

وأوضح “أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ومع جميع الدول العربية الشقيقة، التي أبدت هي الأخرى رغبتها في إعادة بعث خطوط النقل الجوي مع بلادنا“.

وأضاف “أن الطرفين تناولا موضوع تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حول المسائل المشتركة على مستوى منظمتي الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني”.

وأشار”أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصال والتشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل“.

مقالات ذات صلة
5 شروط رئيسة في دفتر استيراد السيارات الجديد!

5 شروط رئيسة في دفتر استيراد السيارات الجديد!

عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط

عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط

اتفاق جزائري-تونسي لانتاج وتصدير الأدوية بشكل مشترك

اتفاق جزائري-تونسي لانتاج وتصدير الأدوية بشكل مشترك

الوزير الأول يُدشن معرض الإنتاج الجزائري هذا الاثنين

الوزير الأول يُدشن معرض الإنتاج الجزائري هذا الاثنين

الجزائر تسجل فائضا في الميزان التجاري بقيمة مليار دولار

الجزائر تسجل فائضا في الميزان التجاري بقيمة مليار دولار

استيراد السيارات: رئيس جمعية البنوك يكشف مصير قروض اقتناء المركبات

استيراد السيارات: رئيس جمعية البنوك يكشف مصير قروض اقتناء المركبات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد