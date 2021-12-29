نحو تقليص مدة دراسة ملفات القروض الفلاحية

طلب وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني إطارات بنك “بدر” تقليص مدة دراسة ملفات القروض الفلاحية إلى أقصى حد ممكن

واطلع الوزير، الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع عمل مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” خصص لدراسة جملة من المسائل، على مدى استجابة بنك بدر لاحتياجات منتجي الحبوب فيما يخص القرض الموسمي “الرفيق” لتمكينهم من إجراء عملية الحرث والبذر في الوقت المناسب.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تمويل عمليات تكوين المخزون الاستراتيجي للمنتجات الفلاحية إضافة إلى ملفات أخرى ذات طابع إداري.