-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

نحو تقليص مدة دراسة ملفات القروض الفلاحية

الشروق أونلاين
  • 94
  • 0
نحو تقليص مدة دراسة ملفات القروض الفلاحية

طلب وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني إطارات بنك “بدر” تقليص مدة دراسة ملفات القروض الفلاحية إلى أقصى حد ممكن 

واطلع الوزير، الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع عمل مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” خصص لدراسة جملة من المسائل، على مدى استجابة بنك بدر لاحتياجات منتجي الحبوب فيما يخص القرض الموسمي “الرفيق” لتمكينهم من إجراء عملية الحرث والبذر في الوقت المناسب.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تمويل عمليات تكوين المخزون الاستراتيجي للمنتجات الفلاحية إضافة إلى ملفات أخرى ذات طابع إداري.

مقالات ذات صلة
إتحاد الفلاحين يطالب بإعادة النظر في قانوني العقار والقروض

إتحاد الفلاحين يطالب بإعادة النظر في قانوني العقار والقروض

هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة

هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة

صيد التونة الحمراء.. وزارة الصيد تتخذ إجراءات جديدة

صيد التونة الحمراء.. وزارة الصيد تتخذ إجراءات جديدة

أسعار البترول ستتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل

أسعار البترول ستتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل

الإتفاق على تأسيس مجلس أعمال جزائري-موريتاني

الإتفاق على تأسيس مجلس أعمال جزائري-موريتاني

أسعار النفط تعاود الإرتفاع بعد تراجع المخاوف من “أوميكرون”

أسعار النفط تعاود الإرتفاع بعد تراجع المخاوف من “أوميكرون”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد