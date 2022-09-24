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نحو تمديد خط الجزائر – نابولي البحري إلى جانفي 2023

حسان حويشة
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نحو تمديد خط الجزائر – نابولي البحري إلى جانفي 2023
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تتجه الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لتمديد العمل بخط الجزائر – نابولي الإيطالية إلى غاية شهر جانفي المقبل، بعد الإقبال الكبير عليه من طرف الجالية الوطنية بدول أوروبية مختلفة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين طلبت تمديد العمل بهذا الخط (الجزائر – نابولي)، الذي يكون قد حظي بموافقة السلطات الإيطالية، وهذا نظرا للصدى الذي حققه خلال العطلة الصيفية والمطالب التي تلقتها من الرعايا الجزائريين المقيمين بإيطاليا ودول أوربية أخرى، وأيضا في ظل العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين في الفترة الأخيرة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.

ومن المنتظر أن تستمر رحلات الشركة الوطنية بين ميناء العاصمة ونابولي بمعدل إبحار واحد كل 15 يوما حتى شهر جانفي المقبل، بمجموع 5 عمليات إبحار (ذهاب وإياب).

وفي مطلع الشهر الجاري، عقد سفير الجزائر بروما، عبد الكريم طواهرية، جلسة عمل مع رئيس هيئة نظام الموانئ بنابولي أندريا أنونتسياتا، بحضور مسؤولين عن الهيئة وأعضاء من السفارة، بخصوص إمكانية استدامة خط النقل البحري للمسافرين الجزائر – نابولي.

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