نحو تمديد مشروع الخط البحري بين الجزائر وقطر إلى الكويت

في خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، تحدث وزير العدل بدولة الكويت جمال هاضل الجلاوي مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن تمديد مشروع الخط البحري بين الجزائر وقطر، لدعم المبادلات التجارية بين البلدين.

وقال الجلاوي في تصريح للتلفزيون الرسمي في الكويت عقب استقباله من طرف الوزير الأول:”أتمنى أن يمتدّ مشروع الخط الملاحي بين الجزائر وقطر، إلى دولة الكويت”.

وأضاف المسؤول الكويتي يقول:”هذه فكرة ممتازة لنقل البضائع والتبادل التجاري بين الكويت والجزائر”.

كما تطرق الجلاوي في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين إلى “تخفيف الإجراءات فيما يتعلّق بتأشيرة السفر بين البلدين”.

وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى زيارته إلى قطر شهر فيفري الماضي، عن مشروع لفتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والدوحة، مؤكدا تجسيده قبل نهاية 2022.

وزير العدل الكويتي في زيارة رسمية إلى الجزائر

وفي 17 جويلية 2022، وبدعوة من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، حلّ بالجزائر يوم الأحد وزير العدل بدولة الكويت جمال هاضل الجلاوي. في إطار زيارة رسمية تمتد من 17 إلى 21 جويلية.

وحسب بيان للوزارة، ستعرف هذه “التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين، إلى جانب إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة”.

“وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة بينهما لتعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني، وفي مجال تكوين القضاة وعصرنة أنظمة العدالة”.