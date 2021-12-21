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رياضة
علي مالك يخلف نفسه

نحو تمويل “سونالغاز” لِبطولة القسم الثاني

الشروق الرياضي
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نحو تمويل “سونالغاز” لِبطولة القسم الثاني
علي مالك يرأس أحد الاجتماعات (الأرشيف)

أُعيد، الثلاثاء، انتخاب المسؤول علي مالك وبِالإجماع، على رأس الرابطة الوطنية لِكرة القدم الهاوية.

وأُقيمت فعّاليات الجمعية العامة الانتخابية بِفندق “نيو داي” بِحسين داي (العاصمة)، وبِمشاركة مترشّح وحيد ثبّت نفسه في منصب رئيس الرابطة الوطنية لِكرة القدم الهاوية.

وصوّت 30 عضوا لِمصلحة علي مالك، من أصل 35 مسؤولا يحقّ له الانتخاب.

ويشغل علي مالك – ابن المسيلة والبالغ من العمر 69 سنة – المنصب ذاته منذ عام 2011.

ويُعوّل علي مالك على الرّعاية المالية (السبونسور)، من أجل رفع المستوى الفني لِبطولة القسم الثاني. حيث قال بِهذا الصدد إن هيئته تتفاوض هذه الأيّام مع شركة “سونالغاز” لِتمويل المنافسة.

ومعلوم أن بطولة القسم الثاني للموسم الحالي، تُجرى بِصيغة فوجَين: وسط شرق، ووسط غرب. وتضمّ كلّ مجموعة 16 ناديا. وبعد نهاية السباق يصعد فريقان من كلّ فوج إلى بطولة القسم الأوّل.

ولُعبت لِحدّ الآن 9 جولات من عمر بطولة القسم الثاني، في سباق بـ 30 جولة في كلّ فوج.

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