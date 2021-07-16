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رياضة

نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

علي بهلولي
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نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

تعتزم السعودية التقدّم بِملف مُشترك مع إيطاليا، لِاحتضان نهائيات كأس العالم لِكرة القدم في عام 2030.

جاء ذلك، الجمعة، استنادا إلى ما ذكره الموقع الأمريكي “ثي أتلتيك”.

ومعلوم أن نسخة مونديال 2030 يُشارك فيها 48 منتخبا، كما أن لوائح “الفيفا” لا تُمانع في إقامة منافسة كأس العالم بِصيغة التنظيم المشترك، وفي بلدَين  (أو بلدان) غير متجاورَين.

وتربط اتحاد السعودية لكرة القدم علاقات جيّدة مع نظيره الإيطالي، حيث سبق للبلد الخليجي احتضان منافسة الكأس الإيطالية الممتازة، عامَي 2018 و2019.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي قد أعلن في الأيّام القليلة الماضية، بِأنه يُخطّط للترشّح لِاحتضان بطولة أمم أوروبا عام 2028، وكأس العالم عام 2030.

وترغب عدّة بلدان في تنظيم منافسة كأس العالم عام 2030، أبرزها إسبانيا والبرتغال (تنظيم ثنائي)، وإنجلترا مع اسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية، والأرجنتين رفقة الأوروغواي والباراغواي والشيلي (تنظيم مشترك).

ويُفترض أن تبدأ “الفيفا” العام المقبل في استلام ملفات الترشّح لِاحتضان منافسة كأس العالم 2030، وتُعلن عامَين من بعد عن اسم البلد (أو البلدان) الفائز بِتنظيم هذه المنافسة الكروية الكبيرة.

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