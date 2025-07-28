نحو تنظيم طبعة استثنائية للصالون الدولي للكتاب بالجزائر

محافظ "سيلا 2025" محمد إقرب:

أكد محافظ الصالون الدولي للكتاب، محمد إقرب، أن الجهود “منصبة على إنجاح نسخة استثنائية” من صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ28، المرتقبة ما بين 29 أكتوبر و8 نوفمبر 2025، مشيرا إلى أن التحضيرات الجارية تركز على “تنوع الدول المشاركة، اتساع العروض، استقطاب جمهور أوسع، مع تحسين ظروف التنظيم والاستقبال”.

وجاء هذا التصريح خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، إلى مقر محافظة الصالون الدولي للكتاب، الأحد، حيث قدم المحافظ عرضا مفصلا حول مستوى التحضيرات، مذكرا بأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ستكون ضيف شرف هذه الدورة، التي تُعدّ أبرز حدث ثقافي في الجزائر وأهم صالون كتاب في شمال إفريقيا.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الثقافة والفنون زهير بللو على “ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية” و”ضمان التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين الثقافيين والإداريين”، لإنجاح هذا الموعد الثقافي بما يليق بمكانة الجزائر على الساحة الثقافية الدولية.

للإشارة، جاءت زيارة الوزير إلى مقر محافظة الصالون الدولي للكتاب ضمن جولة ميدانية شملت المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (ENAG)، للوقوف على مستوى أداء المؤسسات التابعة للقطاع الثقافي، ومتابعة تنفيذ برامج التحديث وتحسين الحكامة داخلها، خاصة في الشقين الاقتصادي والإداري، حيث قام الوزير خلال زيارته بتفقد الفضاءات الاجتماعية للمؤسسة، أين شدد على “أهمية التكفل بالجانب البشري” لضمان جودة الأداء والاستقرار المهني، كما تنقل إلى المطبعة الرئيسية، أين قدم المدير العام، هشام عيساني، عرضا عن نشاط المؤسسة التي تُعد فاعلا أساسيا في النشر والطباعة منذ تأسيسها سنة 1983، خاصة في مجالات النشر الثقافي، المعرفي، الكتاب المدرسي.

وقام الوزير بالمناسبة، بمعاينة عمليات طباعة المصحف الشريف والكتب المدرسية داخل الورشات، كما اطلع على تجهيزات حديثة تشمل آلات أوفست رباعية الألوان، مكابس دوارة، وخطوط تجميع وتجليد متطورة، تُمكن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعي ENAG من إنتاج حوالي 12 مليون كتاب سنويا، وتوزيع نحو 700 ألف نسخة عبر التراب الوطني.

كما شملت الجولة زيارة المطبعة الثانوية الخاصة بطباعة التذاكر والمطويات، ووحدة طباعة الوثائق الإدارية، التي شهدت تحديثات لتعزيز قدراتها الإنتاجية، واطلع الوزير كذلك على مخزن المواد الأولية ومخزن الإصدارات النهائية.

وفي ختام الزيارة، دعا الوزير إلى ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، احترام الآجال، وتبني مقاربة مهنية ترتكز على النجاعة والتخصص، تماشيا مع التحولات التكنولوجية في مجال الطباعة والنشر، مبرزا أن دعم مثل هذه المؤسسات يمثل رافعة مهمة لنجاح التظاهرات الثقافية الكبرى، وعلى رأسها صالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2025”.