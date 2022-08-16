نحو تنظيم مباراة للجزائر أمام البرازيل

كريم زياني وعبد الرؤوف زرابي رفقة مايكون في مواجهة الجزائر والبرازيل، بِفرنسا عام 2007.

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ودّيا مع الفريق البرازيلي، في الـ 27 من سبتمبر المقبل.

ويُرجّح أن تحتضن فرنسا أطوار هذه المباراة التحضيرية، كما جاء في تغريدة للإعلامي البرازيلي إيريك فروزيو مساء الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويشتغل الإعلامي البرازيلي إيريك فروزيو مُراسلا لدى وسائل الإعلام الفرنسي: قناة “كنال+”، ومجلّة “فرانس فوتبال”، وصحيفة “ليكيب”. الذي أضاف أن منتخب بلاده سيُواجه أيضا تونس ودّيا، في الـ 22 من سبتمبر المقبل.

ولم يصدر أيّ بيان بِهذا الشّأن، من قبل اتحادَي الكرة الجزائري والبرازيلي.

ويستعدّ زملاء المهاجم نيمار لِكأس العالم، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. حيث يلعبون في فوج يضمّ منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

وتتصدّر البرازيل لائحة الترتيب العالمي، استنادا إلى آخر تصنيف لـ “الفيفا” أصدرته في الـ 23 من جوان الماضي. بينما يشغل المنتخب الوطني الجزائري المركز الـ 41.

ويُشير تاريخ الـ 21 من أوت 2007 بِمدينة مونبلييه الفرنسية، إلى موعد ومكان آخر مباراة بين “الخضر” والبرازيل. وحملت طابعا ودّيا، وانتهت بِخسارة رجال الناخب الوطني جون ميشال كافالي بِثنائية نظيفة.

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق غينيا كوناكري، ودّيا بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الآن.

وتُجرى المباراة بِالجزائر في الـ 24 من سبتمبر المقبل، كما ذكره موقع “كوناكري سبور” الغيني، الأربعاء.

وكانت “الكاف” في الأيّام القليلة الماضية قد أجّلت الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، إلى أواخر مارس من العام القادم. بعدما كانتا مُبرمجتَين في نهاية سبتمبر المقبل.

وبقيت محطّة شهر سبتمبر شاغرة، وهو ما أجبر “الفاف” ومسؤولي المنتخبات الإفريقية على برمجة مقابلات ودّية.

ويُشير تاريخ الـ 7 من جويلية 2019 بِالعاصمة المصرية القاهرة، إلى موعد آخر مباراة بين الجزائر وغينيا كوناكري. وحينها فاز رجال الناخب الوطني جمال بلماضي بِثلاثية نظيفة، ضمن إطار ثمن نهائي البطولة الإفريقية.