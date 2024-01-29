نحو توفير سرعات تدفّق أعلى للانترنت في الجزائر

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الإثنين في بيان، عن الانتهاء من عملية رفع جديد للسعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات، لتصل إلى 9.8 تيرابيت في الثانية.

وانتقلت السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات بالجزائر إلى 9.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ:

7.8 تيرابيت/ثا سنة 2022،

و2.8 تيرابيت/ثا سنة 2021،

و 1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020.

ومن شأن هذا الارتفاع أن “يوفر مرونة أكبر، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها النطاق الترددي الدولي في تأمين خدمة الانترنت، وضمان استمرارية تقديمها”.

كما أنه “سيسمح بتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تجسيد برنامج العمل المتعلق بعصرنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، ومواكبة الطلب المتزايد على الانترنت بصفة استباقية، وتوفير سرعات تدفق أعلى”، يضيف البيان.