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الجزائر

نحو توقيع “وثيقة استراتيجية” بين الجزائر وروسيا

الشروق أونلاين
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نحو توقيع “وثيقة استراتيجية” بين الجزائر وروسيا
ح.م
جانب من اللقاء بين لعمامرة ولافروف

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهلّ زيارته إلى الجزائر، أنّ البلدان يعتزمان توقيع وثيقة استراتيجية “تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية”.

وقال لافروف، حسب بيان للخارجية: “طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي”.

وأضاف:”بالنظر إلى التطور السريع للعلاقات بين البلدين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام وثيقة استراتيجية جديدة تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا”.

وقد استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة صباح الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بمطار هواري بومدين الدولي.

واستهل لافروف زيارته، التي تأتي في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيدء بالعاصمة، حسبما نقلته قناة روسيا اليوم.

وتعود آخر زيارة للافروف للجزائر إلى العام 2019. وتتزامن زيارة اليوم مع الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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