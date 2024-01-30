نحو جعل الجزائر قبلة للسياحة العلاجية

من خلال تبادل الخبرات مع 15 دولة أوروبية وآسيوية وإفريقية

باتت الضغوطات اليومية التي يعاني منها الجزائريون تهدّد صحتهم، خاصة أن عصرنا هذا يتميز بالتكنولوجيا العالية، والعولمة وهذا ما أفرز اضطرابات نفسية وجسدية جعلت الأفراد لا يبحثون عن السياحة فقط من أجل الاستجمام ولكسر روتين العمل القاتل، ولكن هو للبحث أيضا عن العلاج الصحي والراحة الجسدية، وإعادة التأهيل لمواجهة مصاعب الحياة، ومقتضيات عصر السرعة والتطور والمشاكل المتعدّدة.

ولقد أولت الجزائر مؤخرا أهمية للسياحة العلاجية أو الصحية كمكسب لكثير من الدول، حيث تم تأهيل الكثير من الحمامات الطبيعية والمنتجعات المعدنية، وإنشاء مراكز العلاج بمياه البحر الأول من نوعها على المستوى الإفريقي، ولا تختصر الصحة العلاجية مستقبلا في الجزائر على الحمامات المعدنية، بل أنها ستشمل مستشفيات وهياكل صحية لجلب السياح من خلال للعلاج.

وسعيا لخوض تجربة السياحة الصحية، كاستثمار حقيقي في القطاع الصحي، سيقام المعرض الدولي للصحة والسياحة العلاجية، ابتداء من يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بفندق ماريوت باب الزوار بالجزائر العاصمة، من تنظيم شركة “فارمكس” للاتصالات.

وأكد مدير صالون الصحة والسياحة العلاجية، ياسر بادور، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الهدف من هذه التظاهرة في طبعتها الثالثة، هو تحسين الهياكل الصحية من أجل رعاية أفضل للمرضى، والترويج لوجهة الجزائر من خلال تسليط الضوء على الجوانب التي تجعل الجزائر وجهة جذابة للسياحة العلاجية، موضحا أن المعرض سيشمل الاجتماعات والتبادلات بين المتخصصين في القطاع الطبي من مختلف البلدان وقطاع السياحة.

ويعد المؤتمر، حسبه، المساحة المثالية للتبادل والتفكير حول خصوصيات السياحة العلاجية، وهو مكان التقاء جميع المديرين التنفيذيين في مجال الصحة وخبراء السياحة، السياحة الطبية أو السياحة الصحية التي تتيح للمرضى الاستفادة من الرعاية الكافية مع امتياز السفر إلى وجهة جديدة.

تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات العلاجية الجديدة للمهنيين الصحيين

وقال بادور، إن تقديم مواضيع جديدة وأساليب مبتكرة في هذا المجال، كان من خلال تكريس خبرة نسختين ناجحتين في وهران، حيث وجهت الدعوة لصالون فندق ماريوت، للعديد من الوفود الأجنبية من أجل إثراء برنامج من الاتصالات لمدة ثلاثة أيام، وورش العمل التي توفر التدريب العملي لأطبائنا قصد مواكبة التطورات في العالم.

وأكد أن هناك برمجة للقاءات عمل للعاملين في مجال الصحة من الجزائر والدول المشاركة، للاستفادة من الأفكار والمعرفة والمعلومات حول هذا المجال الذي لا يزال يتعين استكشافه وتطويره.

للإشارة، فإن صالون السياحة العلاجية بالجزائر تشارك فيه كل من الجزائر، تونس، تركيا، ليبيا، موريتانيا، الكامرون، مالي، الهند، الكونغو، تشاد، نيجيريا، باكستان، بنغالديش، إيطاليا، اسبانيا، بحضور أزيد من 45 عارضا.