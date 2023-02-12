نحو جعل سد بني هارون أول محطة شمسية عائمة بالجزائر

يعد سد بني هارون بولاية ميلة مناسبا لاحتضان مشروع انتاج أول محطة شمسية عائمة بالجزائر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط. حسب ما أكده خبراء.

وأكد مشاركون في لقاء حول “المحطات الشمسية العائمة، طاقة نظيفة واقتصاد مستدام” والذي احتضنته ولاية ميلة، أن سد بني هارون مناسب لاحتضان مشروع لإنتاج الطاقة من خلال إنجاز محطة شمسية عائمة على سطحه.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، بوزيان مهماه، في بأن هذا المسطح المائي وما يتميز به من حيث المساحة وطاقة الاستيعاب “يجعله ملائما لاحتضان مشروع إنجاز محطة شمسية عائمة لإنتاج الكهرباء وتخزينها”.

واعتبر بوزيان أن المشروع سينعكس إيجابا على هذه الولاية لتكون قطبا تنمويا على اعتبار أنه سيتسنى من خلال توفير الطاقة تجسيد العديد من الأنشطة حول هذا السد”.

وأفاد المتحدث ذاته أن التوجه نحو إنتاج طاقات بديلة عن الطاقة التقليدية من خلال المحطات الشمسية العائمة، يندرج في إطار بناء الاقتصاد الجديد القائم على الانتقال الطاقوي.

وأبرز المسؤول بأن “لهذه المحطات عدة إيجابيات، منها التقليل من نسبة تبخر مياه السدود، خصوصا و أننا نخسر سنويا كميات هامة من المياه بفعل هذه الظاهرة، كما أنها ستساهم في تلبية حصة مهمة من الطلب المسجل على الطاقة الكهربائية “.

من جهته، أكد الإطار بوزارة البيئة والطاقات المتجددة زين العابدين بومليط، أن سد بني هارون “قادر على احتضان أول وأكبر محطة شمسية عائمة بالجزائر بقدرة إنتاجية تصل حتى 500 ميغاواط”.

وأضاف الإطار أن “تجسيد مشروع هام مثل هذا، يساهم في تخفيض تكاليف ضخ المياه وتلبية نسبة مهمة من احتياجات الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها سنويا”.

كما أبرز أن “الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا فعالا في مجال الطاقة المتجددة لتوفرها على عدة سدود يمكنها أن تحتضن محطات شمسية عائمة، فضلا عن المعدل السنوي المعتبر لسطوع الشمس بها” و ذلك ما يعزز، حسبه، “سيادتها الطاقوية”.