نحو حضور رئيس “الفيفا” للدورة الدولية بِالجزائر

كشف رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، عن مضمون الدورة الودّية الدولية للمنتخب الوطني في مارس 2024.

وقال سعدي إن رجال جمال بلماضي سيُواجهون نظراءهم من بوليفيا وألبانيا وجنوب إفريقيا، في محطّة “الفيفا” للمقابلات الدولية ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس 2024.

وأضاف الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري أن الدورة ستُجرى بِصيغة: مقابلتَين في نصف النّهائي بِملعبَي “ميلود هدفي” بِوهران، و”19 ماي 1956″ بِعنابة، ونهائي بِميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي. ويسبق تنظيم هذه المواجهات سحب عملية القرعة.

وأشار سعدي إلى أن اختيار الجزائر كان قرارا اتّخذته “الفيفا”، التي تُشرف على هذه الدورة الدولية.

وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، قال وليد سعدي إن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو يُمكنه حضور هذه الدورة، رفقة بعض مسؤولي هيئته الدولية لِكرة القدم.