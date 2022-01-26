نحو خوض وفاق سطيف لِمقابلاته الإفريقية بِالعاصمة

ترغب إدارة نادي وفاق سطيف في برمجة مقابلات فريقها الكروي بِملعب “5 جويلية 1962” بِالعاصمة أو ميدان “مصطفى شاكر” بِالبليدة، انطلاقا من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد أن راسلت “الكاف” مسؤولي نادي “النسر الأسود”، وأخبرتهم بِعدم ترسيم ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف.

وقالت إدارة نادي وفاق سطيف في أحدث بيان لها، إنها تُفاضل بين ملعبَي “5 جويلية 1962″ ومصطفى شاكر” بِالبليدة، لِاختيار أحدهما مسرحا لِمقابلات فريقها الكروي، في رابطة أبطال إفريقيا.

ويلعب وفاق سطيف دور المجموعات لِمنافسة رابطة الأبطال، في فوج يضمّ الرجاء البيضاوي المغربي، وحورويا من غينيا كوناكري، وأمازولو من جنوب إفريقيا.

وتنطلق المنافسة في الـ 11 من فيفري المقبل، بِمواجهة وفاق سطيف خارج القواعد لِمضيفه نادي حورويا الغيني.

وقد تستقرّ إدارة نادي وفاق سطيف على ملعب “5 جويلية 1962″، أسوة بِفريق شباب بلوزداد المُمثّل الثاني للكرة الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا. ذلك أن ميدان البليدة يستعدّ لِإحتضان مواجهة كبيرة وهامّة بين المنتخب الوطني الجزائري والزائر الكاميروني، في أواخر مارس المقبل، بِرسم إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022. ويخضع هذه الأيّام لِأشغال الصيانة، خاصة على مستوى البساط الطبيعي. وبِالتالي قد يُستبعد أن تمنح “الفاف” الوفاق رخصة خوض مقابلاتاه الإفريقية بِملعب “مصطفى شاكر”.