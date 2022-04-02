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رياضة

نحو دفع أجور عنتر يحي في روسيا بـ “الروبل”

علي بهلولي
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نحو دفع أجور عنتر يحي في روسيا بـ “الروبل”

يحوز القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي منصب مدير فني، في نادي أكاديمية سبارتاك موسكو الروسي. وذلك منذ منتصف شهر جانفي الماضي.

وتمرّ روسيا بِوضع استثنائي هذه الأيّام، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وهو ما أجبر حكومتها على اتّخاذ بعض الإجراءات.

وتستعدّ الحكومة الروسية لِإصدار مشروع قانون جديد، يقضي بِدفع أجور الرياضيين الأجانب بِالعملة المحلّية “الروبل”. كما أورده موقع المجمع الإعلامي الروسي “آر بي كا”.

ويشمل القانون الجديد الرياضيين الأجانب الذين قدموا إلى روسيا، واستفادوا من تأشيرتَي الإقامة والعمل. وفقا للمصدر ذاته، الذي أضاف أن عديد الرياضيين الأجانب كانوا يتقاضون أجورهم بِعملة “الأورو”.

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