نحو رحيل إندريك مؤقتا عن ريال مدريد

يقترب المهاجم البرازيلي الشاب إندريك من مغادرة نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام قبل عام حاسم استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي الملكي تدرس بالفعل إعارته خلال النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن المحادثات جارية بالفعل بين ريال مدريد وعدة أندية مهتمة بضم اللاعب على سبيل الإعارة، في ظل رغبة إندريك نفسه في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وأضاف رومانو أن النادي الإسباني منفتح على فكرة الإعارة، شرط أن توفر الصفقة بيئة مناسبة لتطوره المستمر قبل عودته إلى سانتياجو برنابيو.

شهدت مباراة ريال مدريد أمام خيتافي مشهداً أثار تساؤلات حول مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، بعدما أبدى اللاعب علامات غضب واضحة عقب استبعاده من المشاركة رغم استعداده للدخول إلى أرض الملعب.

وذكرت صحيفة “ذا أثليتيك” أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً تلقى تعليمات من الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو لبدء الإحماء خلال الشوط الثاني تمهيداً لإشراكه، قبل أن يفاجئ المدرب الجميع باختيار أسماء أخرى للتبديل، حيث فضّل الدفع بكل من جونزالو غارسيا وبراهيم دياز، ما دفع إندريك للعودة إلى مقاعد البدلاء وهو في حالة من الانزعاج الواضح.

وتُعد هذه الواقعة أول مؤشر علني على استياء اللاعب من وضعه الحالي، بعدما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 وسط توقعات كبيرة، خاصة بعد تألقه اللافت في موسمه الأول وتسجيله أهدافاً في كلٍ من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

لكن الموسم الثاني لم يسر على نفس الوتيرة، إذ عانى المهاجم البرازيلي من إصابة في العضلة الخلفية خلال ماي الماضي أثرت على جاهزيته، إضافة إلى صعوبة المنافسة مع نجوم كبار مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ما قلّص فرصه في الظهور بشكل منتظم.