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الجزائر

نحو رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وقطر

محمد عبد المؤمن
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نحو رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وقطر

سيتمّ رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وقطر، حسب ما أكدّه وزير النقل عيسى بكاي، لدى استقباله مساء الأحد للسفير القطري.

وحسب بيان للوزارة، فقد اتفق الوزير مع سفير دولة قطر عبد العزيز علي نعمة على “الرفع التدريجي للرحلات الجوية بين البلدين”.

وتحادث الوزير مع السفير القطري حول “تطوّر علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا إلى دولة قطر. والتفاهمات الكبيرة الحاصلة بين البلدين لاسيما في قطاع النقل”.

واتفق الطرفان على “تفعيل الإتفاق الجوي المبرم بين البلدين سنة 1998، وأكدا الرفع التدريجي للرحلات الجوية بين البلدين. و تحديث هذا الاتفاق بما يتماشى مع حجم التطوّرات الاقتصادية والتجارية الحاصلة في هذا المجال”.

إلى جانب ذلك، سيعنى تطوير علاقات التعاون بين البلدين في قطاع النقل. بالمجالات المينائية والبحرية و مجال السكك الحديدية، يضيف ذات البيان.

وفي نشاط سابق له، تحدّث وزير النقل مساء السبت، عن إمكانية رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر ومختلف الوجهات الدولية، في خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنشّط مطارات الجزائر عددا محدودا من الرحلات الدولية، في إطار الإجراءات الوقائية المفروضة للحدّ من تفشّي وباء كورونا في البلاد.

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