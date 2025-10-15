نحو رقمنة تسيير “ديفاندوس” ورفع كفاءته الإنتاجية

عقد وزير الصناعة، يحيى بشير، لقاء عمل مع مسؤولي مجمع “ديفاندوس” بحضور الرئيس المدير العام للمجمع وعدد من الإطارات المركزية للوزارة، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تهدف إلى متابعة أداء المجمعات الصناعية العمومية وتقييم مردودها الإنتاجي.

واستُهل اللقاء بعرض شامل حول الوضعية الحالية للمجمع، تضمن أهم مؤشرات الأداء الصناعي والمشاريع قيد الإنجاز، إلى جانب العراقيل التي تواجه بعض فروعه ووحداته الإنتاجية.

ودعا الوزير إلى إعداد دراسة تحليلية دقيقة تشمل مختلف الفروع والوحدات لتشخيص أسباب نقاط الضعف واقتراح حلول عملية لتحسين الأداء والرفع من المردودية، مبرزاً أهمية المجمع الذي يُعد من أكبر المجمعات الصناعية العمومية في الجزائر ويضم أكثر من 15 ألف عامل عبر الوطن.

وتناول اللقاء أبرز أنشطة المجمع التي تشمل ست قطاعات إنتاج وتحويل صناعي ضمن 14 فرعاً صناعياً تُشغّل نحو 140 وحدة عبر مختلف ولايات البلاد، إضافة إلى نشاطات التوزيع والخدمات وقطاع البناء والأشغال العامة. وتغطي منتجاته طيفاً واسعاً من الصناعات التحويلية والإنشائية التي تساهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية وتعزيز سلسلة القيمة الصناعية.

وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع رقمنة تسيير المجمع مركزياً قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعميم الرقمنة في التسيير العمومي وتعزيز الشفافية والفعالية الإدارية.

كما شدد على أهمية تكثيف اللقاءات التنسيقية بين إطارات الوزارة والمجمع لمرافقة هذا الأخير في معالجة العراقيل ودفعه نحو تحقيق أهدافه التنموية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو إدماج “ديفاندوس” ضمن الكتلة الصناعية الوطنية الفاعلة لتعزيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الخام ودعم الإقلاع الصناعي الوطني.