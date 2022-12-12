نحو رقمنة عشرة أفلام في إطار برنامج ستينية الاستقلال

في انتظار البت في مقترح إطلاق مركز للأرشيف السينمائي شويحي يكشف:

قال مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، مراد شويحي، إن عملية رقمنة الأفلام ستتواصل في إطار البرنامج المرافق للاحتفال بستينية الاستقلال، وكشف شويحي أن عملية رقمنة الأعمال كانت قد انطلقت كمشروع سنة 2012، وهذا في إطار البرامج والمشاريع التي رافقت تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011، حيث كانت وزارة الثقافة قد خصصت غلافا ماليا لترميم ورقمنة 24 فيلما بالشراكة مع مخبر فرنسي ولكن ولاعتبارات تتعلق بالتكلفة المالية تم تحديد 16 فيلما فقط تم ترميمها ورقمنتها وقد عرض بعضها خلال الطبعة 11 لمهرجان الجزائر للسينما.

وبحسب شويحي، تتواصل ذات العملية لرقمنة المزيد من الأعمال، ونحن بصدد وضع قائمة من الأعمال التي ترفع للوزارة، وهذا في إطار البرنامج الذي تم تسطيره بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال حيث تم تخصيص جزء من الميزانية لهذا الغرض.

وتضم القائمة المقترحة إعادة طرح لأفلام سابقة كانت مرشحة للرقمنة ووضع قائمة أخرى تتكون من 10 أعمال إضافة إلى وضع قائمة احتياطية من 4 أفلام أخرى مرشحة للرقمنة والترميم، لأن بعض الأعمال مسجلة بأسماء المخرجين ولا بد من إعادة طلب الحقوق من المنتجتين.

ومن بين الأعمال المقرر رقمنتها فيلم “الشبكة” للغوثي بن دودش وفيلم “وردة الرمال” لرشيد بلحاج، فيلم “ريح الاوراس” لمحمد الأخضر حمينه، فيلم “سقف وعائلة” لرابح لعراجي وغيرها.

ومن جهة أخرى، كشف شويحي أن ثمة مشروعا لإعادة ترميم ورقمنة نسخ الأفلام الموجودة في المخابر الأجنبية، حيث هي، وبالتالي لن نحتاج مستقبلا للنسخ السالبة، وستمكن هذه العملية من اختصار الجهد والوقت وكذا التقليل والتكلفة المالية.

وفي سياق متصل، أشار شويحي إلى كون المقترح الذي قدمه المركز بخصوص إنشاء مركز للأرشيف السمعي البصري سيمكن هذا المركز حال إنشائه جمع كل نسخ الأفلام، بما في ذلك النسخ السالبة في مكان واحد بدلا من بقائها مبعثرة في أماكن عدة، وسيكون المركز بمثابة مكتبة لحفظ الأفلام وأرشفتها والعودة إليها بسهولة في كل حين. وأوضح شويحي أن الجانب التقني ليس أبدا مشكلة، خاصة بعد انخراط عدد من عمال المركز في دورات تكوينية تتعلق بحفظ التراث الفيلمي، حيث يتوفر المركز حاليا على عمال يشتغلون على حفظ وترميم النسخ الفيلمية وملصقات الأفلام، ورقمنتها، سواء في المركز الجزائري للسينما أم السينماتك، وقد استفاد المركز مؤخرا من ميزانية خاصة لاقتناء عتاد خاص بالرقمنة والترميم على مستوى المركز، وهذا في إطار برنامج ستينية الاستقلال.