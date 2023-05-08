نحو سَن قانون جديد يُلزم التجار بخفض الأسعار في هذه الحالة

تتجه وزارة التجارة إلى تكريس قانون جديد يلزم التجار بخفض أسعار السلع عند تراجع أسعارها في السوق العالمية.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ”، أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها سامي قلي أنه سيتم إلزام التجار مستقبلا بخفض أسعار السلع عند إنخفاضها في الأسواق العالمية.

وأوضح قلي أن هذا الإجراء سيصبح مبدءا قانونيا إذا وافقت عليها الحكومة ونواب الشعب، حيث سيتعين على التجار خفض أسعار المواد الاستراتيجية وواسعة الاستهلاك عند انخفاض أسعارها في السوق العالمية.