نحو شراكة أعمق بين الجزائر والنيجر في صناعة النفط والغاز

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وفد من وزارة البترول بجمهورية النيجر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات وتوسيع مجالات الشراكة على طول سلسلة القيمة، بما يشمل التكرير والبتروكيماويات والحفر وتطوير الحقول وصيانة المنشآت، إضافة إلى تطوير نشاطات المنتجات البترولية في النيجر بمساهمة مجمع نفطال، وترقية المحتوى المحلي وتبادل الخبرات في تسيير البيانات النفطية وحماية البيئة والخدمات البترولية.

وجدد عرقاب، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، استعداد الجزائر عبر مجمع سوناطراك وفروعه لمرافقة النيجر في تطوير قطاع المحروقات، من خلال نقل الخبرة الجزائرية وتكثيف برامج التكوين والتدريب لفائدة الإطارات والتقنيين النيجريين، خاصة عبر المعهد الجزائري للبترول ومختلف مدارس ومعاهد سوناطراك المتخصصة.

كما استعرض الطرفان نتائج الزيارة التقنية التي قام بها الوفد النيجري إلى منشآت وهياكل مجمع سوناطراك بكل من بومرداس وحاسي مسعود، حيث اطلع على القدرات التقنية والبشرية والخبرة الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكوين والخدمات البترولية، من خلال عروض تقنية وزيارات ميدانية أبرزت مستوى التحكم والخبرة لدى الكفاءات الجزائرية في صناعة النفط والغاز.

وجرى اللقاء بحضور وفد عن وزارة البترول بجمهورية النيجر يقوده الأمين العام للوزارة عبد الكريم محمد علي، مرفوقاً بالمدير العام للشركة الوطنية للبترول “سونيديب” (SONIDEP)، وذلك في إطار زيارة عمل يؤديها وفد وزاري نيجري رفيع المستوى إلى الجزائر برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر، وبمشاركة إطارات من الجانبين.

من جهته، عبّر الوفد النيجري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مثمناً حفاوة الاستقبال وجودة البرنامج التقني والعلمي المخصص للزيارة، كما أشاد بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مجمع سوناطراك ودوره في تطوير الكفاءات الطاقوية على المستوى الإفريقي.

وأكد الجانبان في ختام المحادثات إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الشراكة الجزائرية–النيجرية في قطاع المحروقات، وتكثيف التبادلات التقنية والعلمية بين مؤسسات البلدين، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون الإفريقي–الإفريقي في مجال النفط والغاز.