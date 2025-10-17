-- -- -- / -- -- --
نحو شراكة أوسع بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الأشغال العمومية

بحث وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الخميس، مع سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد أكد الجانبان خلال اللقاء الذي تم بطلب من السفير الإيطالي، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وإيطاليا، وعلى الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز التعاون المشترك في ميدان البنى التحتية والمنشآت القاعدية.

كما تم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة توسيع مجالات التعاون لتشمل الابتكار وتبادل الخبرات في مجال تطوير الهياكل القاعدية، بما من شأنه المساهمة في تحسين جودة المشاريع وتعزيز القدرات والكفاءات التقنية، يضيف البيان.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك لبناء مستقبل واعد للعلاقات الجزائرية-الإيطالية، حيث أعرب الوزير عن تطلعه لعقد الاجتماع السابع للجنة التقنية الثنائية في أقرب الآجال، باعتبارها فرصة جديدة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

