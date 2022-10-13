نحو شراكة جزائرية-أوروبية في صناعة ألواح الطاقة الشمسية

أجمع عديد الفاعلين والخبراء على اطلاق سياسة صناعية أوروبية جزائرية في فرع الطاقة الشمسية تتضمن انتاج مؤسسات أوروبية لألواح الطاقة الشمسية بالجزائر.

وفي هذا الصدد، أكد المسير الرئيسي للمديرية العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ماركو بيرتي بلاتزي، خلال حلقة نقاش نظمت في اطار منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي حول الطاقة، بأن “امكانيات الجزائر في مجال انتاج ألواح الطاقة الشمسية مهمة ويجب التفكير في سياسة صناعية أوروبية جزائرية”.

وأضاف أن امكانيات انتاج الطاقة الشمسية في الجزائر “استثنائية” وذلك بفضل نوعية ضوء الشمس والمساحة التي تتمتع بها البلاد من أجل توسيع منشآتها في مجال الطاقة الشمسية.

كما أشار ممثل المفوضية الأوروبية، إلى أن الجزائر تتوفر على مؤهلات تمكنها من أن تصبح “فاعلا هاما” في الطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي والعالمي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تطوير هذه الصناعة في الجزائر، سيما عبر التكنولوجيا والتمويل اللازمين.

من جانبه، أوضح رئيس المجمع الجزائري الطاقة الخضراء “غرين إينرجي”، مهدي بن ديميراد، أن المؤسسات الجزائرية على استعداد لإبرام شراكات مع نظيرتها الأوروبية من أجل الاستجابة للاحتياجات المحلية وكذا للاحتياجات الخاصة بالاتحاد الاوروبي، سيما من حيث تجهيزات ألواح الطاقة الشمسية.

وأضاف بن ديميراد، امام الفاعلين الأوروبيين المشاركين في المنتدى، أنه “بإمكان مؤسساتكم أن تنشط في الجزائر من خلال شراكات رابح-رابح, لكون الكفاءات متوفرة”.

كما أشار المتدخل ذاته، أن بإمكان هذه الشراكات أن تخلق ديناميكية عبر ادراج المتعاملين الأوروبيين في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، مما يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع وتيرة تلبية الاحتياجات الوطنية والأوروبية.

وتابع قوله أن “المستقبل يكمن في هذا النوع من الشراكات”.

من جانبه أشار مسؤول الطاقات المتجددة لدى الشركة الفرنسية “توتال-اينارجي”، عبد الكريم دزيري، إلى أهمية استثمار المتعاملين الاقتصاديين في الطاقة الشمسية بالجزائر بالنظر إلى نسبة ضوء الشمس، وكذا بالنظر الى انخفاض نسب الرطوبة على مستوى المواقع الأساسية في جنوب البلاد.

كما دعا إلى انشاء آليات تسمح للطاقات المتجددة بولوج الصناعة الوطنية، مؤكدا على ضرورة جعلها أكثر تنافسية وتجسيد سوق كربون في الجزائر.

وفي السياق نفسه، تطرق مدير التمويل والاستثمار البنكي في “سوسييتي جنرال الجزائر”، فواز سيد، إلى موضوع سوق وطنية للكربون، مذكرا بأن مشاريع الطاقات المتجددة تتطلب رؤوس أموال وموارد مالية على المدى الطويل.

وأضاف إن تثمين أرصدة الكربون يمكنه أن يسهم في توفير تمويلات اضافية في القطاع وأنه يتعين تحقيقا لذلك انشاء سلطة وطنية تقوم بتصديق أرصدة الكربون.

وخلص في الأخير إلى القول، بأن “البنوك الجزائرية لا يمكنها لوحدها ضمان هذا التمويل”، داعيا إلى التفكير في الاستعانة بصناديق الاستثمار، سيما تلك المتخصصة في الطاقات المتجددة.