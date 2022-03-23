نحو شراكة جزائرية-تركية لتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر

كشف مرتضى عطا، رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي عن اهتمام شركة “Kalyon Enerji” القوي بالسوق الجزائري ورغبتها في الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة، الأربعاء “استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 ، بمقر دائرته الوزارية مرتضى عطا، رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي، التابعة لشركة “كاليون” القابضة، بحضور السفير التركي بالجزائر”.

وبحث الأطراف حالة علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم.

كما تمت خلال المقابلة مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والشركات التركية.

وتحقيقا لهذه الغاية، أكد مرتضى عطا، اهتمام شركة Kalyon Enerji القوي بالسوق الجزائري ورغبتها في الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة واستغلال السيليسيوم الذي يدخل في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.

بالمقابل أعرب عرقاب عن استعداد الجزائر لتوسيع التعاون مع تركيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.