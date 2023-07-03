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اقتصاد
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

نحو شراكة جزائرية تونسية في إنتاج مكونات السيارات والإنتاج الصيدلاني

س. ع
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نحو شراكة جزائرية تونسية في إنتاج مكونات السيارات والإنتاج الصيدلاني
ح.م

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الاثنين، سفير جمهورية تونس بالجزائر، رمضان الفايظ، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس في المجال الصناعي والاقتصادي.
وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء بدراسة سبل ووسائل تشجيع الشراكة بين البلدين، لاسيما فيما تعلق بمجال الإنتاج الصيدلاني، عبر برمجة عقد لقاء ثنائي جامع بولاية قسنطينة، يُجمع فيه كل المتعاملين الصيدلانيين بكلا البلدين، لتمكينهم من معرفة الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأدوية الإقليمي، والعمل على وضع استراتيجية مشتركة تهدف لتطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير وكذلك توزيع وتصدير المواد الصيدلانية.
في سياق آخر، تمحورت المحادثات حول فرص التعاون التي يتيحها مجال إنتاج مكونات صناعة السيارات، على ضوء أحكام قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس حرية الاستثمار سواء تعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات المختلطة، وفي هذا الصدد، التزم الطرفان بتكثيف وتعزيز التبادلات بين مستثمري البلدين للسماح بفهم أفضل للإصلاحات الجارية في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإبرام الشراكات، ما يعزز ويطور قطاع المناولة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار في إطار الادماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري، يضيف المصدر ذاته.

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