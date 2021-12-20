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اقتصاد

نحو شراكة جزائرية-صينية لإنتاج لقاحات جديدة

س.م
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نحو شراكة جزائرية-صينية لإنتاج لقاحات جديدة
ح.م
وفد صيني يزور مخابر صيدال

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، الأحد، إن مجمع “صيدال” سينتج بالشراكة مع مجمع “سينوفاك” الصيني لقاحات أخرى بالجزائر، بعد تجربة لقاج كورونا.

وحسب بيان للوزارة “أنه في إطار متابعة وتعزيز التعاون بين مجمّع صيدال العمومي ومخابر سينوفاك الصينية في مجال إنتاج لقاح كورونافاك بالجزائر، شرع وفد من سينوفاك على رأسه المدير العام كييونغ قاو يوم الخميس في زيارة عمل إلى موقع الإنتاج قسنطينة1”.

وأضاف “أن الطرفين قاما بدراسة سبل تعزيز الشراكة وتوسيعها لتشمل إنتاج لقاحات أخرى في إطار برنامج تطوير مجمّع صيدال المسطّر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية الرامي إلى جعل صيدال أداة للسيادة الصحّية للبلد“.

وأوضح “أن المدير العام كييونغ قاو ترأس اجتماع عمل مع الرئيسة المديرة العامّة لمجمّع صيدال فطوم أقاسم، خصّص لدراسة مدى تقدّم الشراكة فيما يخص إنتاج كورونافاك بالجزائر، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص عملية التصديق من طرف المنظّمة العالمية للصّحة“.

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