نحو ضبط تاريخ انتخابات خليفتَي مدوار ومالك

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الثلاثاء، عن موعد عقد الجمعية العامّة للهيئتَين اللّتَين تُشرفان على إدارة البطولة الوطنية بِقسمَيها الأوّل والثاني.

وهكذا تعقد رابطة الكرة المحترفة (بطولة حظيرة النخبة) جمعيتها العامّة في الـ 17 من أفريل المقبل، وهو التاريخ ذاته الذي ضُبط لِرابطة الكرة لِقسم الهُوّاة (بطولة الدرجة الثانية).

ومعلوم أن الهيئتَين المذكورتَين تُسيّران بِفريق إداري مُؤقّت، بعد إقالة الرّئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي مُؤخّرا، لِكلّ من عبد الكريم مدوار وعلي مالك (هذا المسؤول الأخير رمى المنشفة قبل أن تمتدّ إليه عقوبة إنهاء المهام).

وتُشرف إطارات تابعة للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة مُؤقّتا، على إدارة الرّابطتَين.

وعليه، يُرجّح أن يُحدّد خلال هذا الموعد تاريخ عقد الجمعية العامّة الانتخابية، لِكلّ من رابطة الكرة المحترفة ورابطة الكرة لِقسم الهُوّاة. لِانتخاب خليفتَي مدوار وعلي مالك.