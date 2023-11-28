نحو طيّ ملف ترسيم مشرفي التربية بالمدارس

في انتظار البدء في تثبيت أساتذة الرياضة والإنجليزية

أنهت مديريات التربية للولايات ترسيم 5 آلاف أستاذ لمادة اللغة الانجليزية، والذين تم توظيفهم بعنوان السنة الدراسية 2022/2023 لتدريس أقسام الثالثة ابتدائي، في حين دخلت عملية تثبيت “مشرفي التربية” المدمجين بمرحلة التعليم الابتدائي مرحلة متقدمة، وذلك تحسبا للشروع في تطبيق القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي من المفترض أن يحدد بدقة مهام ومسؤوليات هذه الفئة، مع التغيير في التسمية بشكل كلي.

وأفادت مصادر “الشروق” أن مصالح المستخدمين بأغلب مديريات التربية للولايات قد قطعت أشواطا هامة في عملية تثبيت “مشرفي التربية” في مناصبهم ورتبهم، وذلك تجسيدا لفحوى المنشور الوزاري الحامل لرقم 84 المؤرخ في 23 أكتوبر الفارط، وتنفيذا للقرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، الذي يحدّد كيفيات التفتيش لترسيم مساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمقتصدين ونواب المقتصدين وتشكيل لجان تفتيش الترسيم.

وأشارت مصادرنا إلى أن مديريات التربية للولايات قد تلقت تعليمات تحثهم على أهمية الحرص على تسوية الوضعية المهنية لفئة “مشرفي التربية”، والذين سبق لهم أن استفادوا من إجراءات الإدماج شهر أفريل 2022، وذلك تحسبا لعملية التحضير لإصدار القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي سيحمل في طياته مجموعة مواد وأحكام جديدة، ستحدد المهام والمسؤوليات بدقة وعناية مع إدخال تعديل على “التسمية”.

وأوضحت نفس المصادر بأن مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات قد أنهت عملية “ترسيم” أساتذة مادة اللغة الانجليزية في مناصبهم بنسبة 100 بالمائة، وهو الإجراء الذي مس المربين الذين سبقت لهم الاستفادة من إجراءات التوظيف المباشر، لتأطير تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي بعنوان الموسم الدراسي الفارط، وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بضرورة إدراج “اللغة الحية” بمرحلة التعليم الابتدائي التي تعد قاعدية لباقي الأطوار التعليمية. بالإضافة إلى إقرار “ترسيم” المادة بشكل رسمي من دون إلغاء أو تراجع، مع فتح تخصص أستاذ تعليم ابتدائي للغة الإنجليزية بالمدارس العليا، لأجل إنهاء “أزمة التوظيف” على المديين المتوسط والبعيد.

ولفتت المصادر نفسها إلى عملية “تثبيت” أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية واللغة الانجليزية الجدد، ستنطلق بصفة رسمية في حدود شهر فيفري المقبل، وذلك عقب انقضاء فترة التربص القانونية، فيما أشارت إلى أن هؤلاء المربين قد تم توظيفهم بشكل مباشر، عن طريق النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، بعنوان الموسم الدراسي الجاري، وذلك تجسيدا للقرار القاضي بتوظيف الأستاذ المتخصص بمرحلة التعليم الابتدائي، والذي جاء تلبية لمطلب نقابات التربية المستقلة، والتي لطالما رافعت لأجله طيلة سنوات عديدة.