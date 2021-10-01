نحو عدم مشاركة بن سبعيني في تربص “الخضر”

يواصل الغياب ويضيع لقاء فولسبورغ في "البوندسليغا"

كشف المدير الفني لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، النمساوي آدي هوتر، عن تواصل غياب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن أجواء الملاعب والمنافسة الرسمية بداعي الإصابة، ما يشكل ضربة موجعة للمنتخب الجزائري وللاعب نفسه، الذي لم يشارك في أي دقيقة مع فريقه طوال شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي قد يؤثر حتى على مستقبله مع النادي الألماني في حال تضييع مكانته الأساسية.

وكان بن سبعيني تعرض للإصابة خلال مباراة الجزائر وبوركينافاسو في تصفيات كأس العالم 2022، يوم 7 سبتمبر الماضي، وغاب عن تدريبات ومباريات غلادباخ منذ ذلك التاريخ، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية لأول مرة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، ونفس الشيء حدث في اليوم الموالي قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة، يوم 23 سبتمبر، بتعرضه لإصابة في القدم، ليتأكد غيابه عن معسكر منتخب الجزائر المقبل.

وقال مدرب بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، آدي هوتر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أول أمس، ردا على سؤال حول جاهزية بن سبعيني للمشاركة في لقاء فولسبورغ، مساء اليوم: “بن سبعيني يتدرب بمفرده ولن يكون جاهزا لمباراة نهاية الأسبوع”، ما يعني بأن المدافع الجزائري سيضيع المباراة الرابعة على التوالي خلال هذا الشهر في الدوري الألماني، ويستكمل مدافع نادي ستاد رين الفرنسي السابق برنامج تعافيه، الذي سيعززه خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وتحوم الشكوك حول الإصابات المتكررة لرامي بن سبعيني، خاصة أنها جاءت في ظرف زمني قصير وبشكل متكرر، ما يعيد إلى الواجهة السؤال المتعلق بمدى فعالية النمط المعيشي الذي يعتمد عليه الكثير من اللاعبين الجزائريين، والذي كان مؤثرا بشكل مباشر في إصابة عديد اللاعبين، وعلى رأسهم يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، الذي انتقده حتى جمال بلماضي وطالبه بالتصرف باحترافية أكبر في مشواره الكروي وحياته اليومية.