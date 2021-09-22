نحو عودة آدم وناس إلى الخضر للمواجهة المزدوجة أمام النيجر

مازال في رحلة البحث عن فرصته مع نابولي

أضاف آدم وناس عشر دقائق لعب أخرى مع الرائد نابولي، الذي أبهر المتتبعين بانتصاراته الأربعة من أربع مباريات، وكان آخرها خارج الديار أمام أدونيزي بالأداء والنتيجة برباعية نظيفة، كان يمكن أن تكون أثقل، ولأن الفريق الجنوبي يدور بشكل مثالي فإن المطالبة بإشراك آدم وناس كأساسي يبدو غير منطقي، مادامت التشكيلة الأساسية تؤدي دورها كما ينبغي. وهو حاليا في المركز الأول بـ12 نقطة وبفارق نقطتين عن ثنائي مدينة ميلانو وبفارق 10 نقاط عن فريق جوفنتوس، وكل المؤشرات توحي بأن نابولي مرشح وبقوة لأجل الحصول على لقب الدوري الذي لم يفز به منذ عهد الظاهرة مارادونا.

ما يهم الجزائريين في نابولي، هو اللاعب آدم وناس الذي مازال يبحث عن فرصته الكاملة، وفي اللقاء الأخير دخل المكسيكي لوزانو قبل دخول آدم وناس، وسجل هدفا رابعا رائعا، وحاول وناس في مناسبتين تسجيل أول أهدافه هذا الموسم ولكن الحظ خانه، إضافة إلى تسرعه بسبب رغبته الجامحة في ترك بصمته مع نادي الجنوب. ولعب آدم وناس البالغ من العمر 24 سنة وعشرة أشهر، 74 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، ولم ينعم بوقت طويل إلا في مباراة القمة أمام جوفنتوس، حيث لعب شوطا كاملا، بينما يبدو مدربه سباليتي مقتنع به لكن في إشراكه لمدة ربع ساعة في أحسن الأحوال، وبقى أما النجم الجزائري فرص التأكيد في كأس إيطاليا أو أوربا ليغ، أو في حالة إصابة أحد النجوم المتألقين حاليا في الهجوم ومنهم إينسيني أو بوليتانو وكلاهما من إيطاليا، خاصة إينسيني الذي هو بطل أوربا مع منتخب إيطاليا، والفوز بمكانه من المستحيلات بالنسبة للنجم آدم وناس.

بالتأكيد سيكون آدم وناس ضمن تعداد الخضر في مواجهتي نيجر خلال الشهر القادم، وقد يكون ورقة رابحة في مباراة نيامي، حيث سيعتمد فيها جمال بلماضي على المرتدات، وقد تبين من خطط جمال بلماضي غياب المرتدات السريعة التي كانت ميزة جزائرية ولكن مع الثلاثي بونجاح وبلايلي ومحرز، تبدو صناعة الهجمة مفتقدة للسرعة لأنهم جميعا تقنيين وأعمارهم فاقت الثلاثين.

ب. ع