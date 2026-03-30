نحو عودة أحمد قندوسي إلى البطولة المصرية

ما بين الأهلي والزمالك و3 أندية

أكدت عديد التقارير الصحفية مطلع هذا الأسبوع، إمكانية عودة الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، المحترف حاليا في نادي لوغانو السويسري، من جديد إلى الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ذات المصادر الإعلامية، فإن عدة أندية مصرية أبدت رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري، وفي مقدمتها العملاقان المخضرمان، الأهلي والزمالك.

وحول هذه المسألة، أكد نصر يحيى، وكيل أعمال أحمد قندوسي، في تصريحات نقلتها قناة “أون” المصرية وجود اتصالات مع أندية مصرية ترغب في تدعيم صفوفها بخدمات متوسط ميدان لوغانو السويسري، قائلا: “حدثت مفاوضات بالفعل مع ناديين من الدوري المصري لكن اللاعب لم يحضر.. وقد ينضم إليهما ناد ثالث”.

من جهة أخرى، رفض وكيل قندوسي وضع اسم الزمالك في قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع وكله، مؤكداً أن ربط اسم الأبيض بالموهوب الجزائري يحدث قبل أسبوعين من وصوله للقاهرة. وفي هذا الصدد قال نصر يحيى: “لم نلتق مع مسؤولي الزمالك أو جون إدوارد المدير الرياضي للنادي”.

إلى ذلك، أضاف وكيل قندوسي: “إذا ما تم حل أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك، فإن باب التفاوض معه سيكون مفتوحاً”.

إحدى المسائل التي تطرق إليها وكيل قندوسي هي إمكانية عودته للأهلي وفرص خسارته لشعبيته مع جمهور القلعة الحمراء حال ارتدى قميص الغريم الأزلي.

وفي هذا السياق قال نصر يحيى: “العودة للدوري المصري فكرة مطروحة وقندوسي لم يخسر شعبيته مع جمهور الأهلي فاللاعب ليست لديه مشكلة مع النادي”.

وأتبع: “كل شيء ممكن ويمكن العودة للأهلي، لكنه ظهر بصورة أفضل مع سيراميكا بسبب مشاركته بشكل أكبر”.

وعن سوء العلاقة بين اللاعب والسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق رد: “قد تكون طريقة لعب قندوسي لم تكن مناسبة لأفكار كولر، لكنه أظهر نفسه في سيراميكا مع أيمن الرمادي وعلي ماهر، ومن ثم لا أرى أن المشكلة كانت في اللاعب”.

ولعب أحمد قندوسي في مصر لفريق الأهلي خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وخلال تلك الفترة أعير إلى سيراميكا كليوباترا ثم انضم إليه نهائياً في 2025، السنة ذاتها التي تحول فيها صوب لوغانو.

يذكر، أن قندوسي قد شارك مع لوغانو في الموسم الحالي في 7 مباريات لكنه لم ينجح في المساهمة تهديفياً خلال أي منها.