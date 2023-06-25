نحو عودة الكوكي لتدريب وفاق سطيف في الموسم القادم

سرار في العاصمة لتسديد 1.7 مليار سنتيم للجنة المنازعات

دخلت إدارة وفاق سطيف في مفاوضات متقدمة مع مدربها الأسبق، التونسي نبيل الكوكي، وذلك لتعيينه مدربا جديدا للنادي فور نهاية الموسم الكروي الحالي، ما يعني أن دزيري بلال، الذي تم تعيينه نهاية شهر ماي الفارط على رأس العارضة الفنية النادي، سيكمل الخمس مباريات المتبقية من الموسم ويغادر، في حال تم ترسيم عودة الكوكي إلى وفاق سطيف، بسب الأخبار المستقاة من بيت النادي السطايفي، علما أن نبيل الكوكي، الذي لا يزال مدربا لشباب بلوزداد، كان قد أكد في تصريحات إعلامية تونسية أنه صار محل اهتمام أحد الأندية الذي سبق له الإشراف على تدريبه في المواسم الفارطة.

وفي سياق آخر، ستكون إدارة وفاق سطيف مجبرة على تسديد ما قيمته 1.7 مليار سنتيم إلى لجنة المنازعات قبيل افتتاح سوق التحويلات الصيفي في الأيام القليلة المقبلة، بهدف تسوية الديون العالقة محليا، حتى يتم رفع الحظر عن الاستقدامات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، الأمر الذي سيكلّف الرئيس عبد الحكيم سرار التنقل شخصيا إلى العاصمة في الساعات المقبلة لتسوية القضية، خصوصا في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الوفاق من أزمة مالية خانقة أثّرت بشكل سلبي على نتائج الفريق في الموسم الحالي وكذا في الخمسة مواسم المنقضية، علما أن الفترة الحالية تحتّم على المسؤولين على مستوى النادي إتمام إجراءات نقل الملكية إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، لتتضح الأمور بشكل أفضل في المستقبل القريب.

يشار أنه وفي منتصف الشهر الحالي، كانت إدارة وفاق سطيف قد استكملت عملية تنازل الأعضاء المساهمين عن أسهمهم لصالح شركة “سونلغاز”، حيث قام يومها وبتاريخ 15 جوان الرئيس السابق فهد حلفاية، وبقية المساهمين، بالتوقيع على التنازل، وذلك عقب تدخل والي سطيف محمد أمين درامشي شخصيا.

يحدث هذا في الوقت الذي يواصل الفريق التحضير لمباراة الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، المقررة في الفاتح من جويلية المقبل أمام نادي بارادو على ملعب 8 ماي 1945 في سطيف، وسط أجواء لا تبعث على الارتياح بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، ومن ثم عدم إقدام الإدارة على تسوية مستحقات اللاعبين وبالخصوص في الفترة الحالية، التي بات فيها جابو وبقية رفاقة في أمسّ الحاجة إلى الدعم المالي لمواصلة مشوار البطولة التي يحتل فيها الوفاق الصف الخامس في الترتيب العام برصيد 39 نقطة.