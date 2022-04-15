نحو عودة جمال بلعمري إلى السعودية

يخطط لمغادرة نادي قطر

يخطط الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي قطر، لفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية، ومن ثم العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المدافع الجزائري جمال بلعمري، تنقل الأسبوع الماضي إلى قطر للتفاوض مع ناديه قطر، من أجل تمديد العقد مع الفريق الذي هو في أمس الحاجة إلى خدماته، خاصة بعد المستوى الكبير الذي ظهر به طيلة الموسم، والمردود الإيجابي الذي ظهر به طوال الموسم سواء مع ناديه أم مع المنتخب الجزائري خاصة في كأس العرب التي توج بها الخضر في الأراضي القطرية.

إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة أن جمال بلعمري تلقى رسميا عرضا من فريقه السابق الشباب السعودي الذي يكون قد طلب منه العودة إلى الفريق، خاصة وأنه ترك بصمته في هذا الفريق، وهو ما جعل المسيرين يطلبون منه العودة إلى الفريق الذي يطمح للعب الأدوار الأولى الموسم القادم، غير أن الدولي الجزائري مازال لم يتخذ قراره بعد، وهو بصدد التحضير للمواجهتين القادمتين للخضر والمقررتين شهر جوان القادم.