نحو عودة رجال بلماضي إلى مصر في جوان المُقبل

لقطة من مباراة الجزائر وجيبوتي بِمصر في خريف 2021.

قد يعود المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم إلى مصر في منتصف شهر جوان المقبل، لِخوض مواجهة أوغندا.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، حيث تأهّل “الخضر” إلى النّهائيات، ومازال المُنافس الأوغندي يتصارع على التأشيرة الثانية والأخيرة.

ولم تمنح “الكاف” لِأوغندا رخصة تنظيم مقابلات تصفيات “الكان” داخل القواعد، بِسبب عدم استجابة ملاعبها للمقاييس الدّولية المعمول بها.

واضطرّ منتخب أوغندا إلى استقبال المنافس التنزاني في الجولة الثالثة مساء الجمعة الماضية، بِملعب مدينة السويس المصرية. وهو الميدان ذاته الذي احتضن مواجهة “مُحاربي الصّحراء” وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

ويُشير تاريخ الـ 12 من نوفمبر 2021 إلى آخر موعد لعب خلاله رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِمصر، وذلك أمام المُضيّف فريق جيبوتي، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. وحينها مرّت جيبوتي بِالوضعية نفسها لِأوغندا، ولُعبت المباراة بِميدان القاهرة الدولي، وفاز زملاء يوسف بلايلي بِرُباعية نظيفة.