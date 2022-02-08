نحو غياب عطال عن مواجهتَي الكاميرون

يغيب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع فريق نيس الفرنسي عن الميادين، لِفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع من الآن.

جاء ذلك على لسان التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس في مؤتمر صحفي نشّطه، الثلاثاء، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

وأضاف المدرب غالتيي أن لاعبه عطال سيخضع للعلاج، مُستبعدا إجراء مدافع “الخضر” لِعملية جراحية.

وكان عطال قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكتف اليمنى سهرة الأحد الماضي، أجبرته على الخروج من أرضية الميدان مع بداية الشوط الثاني في مباراة لِفريقه نيس.

واستنادا إلى مدّة الغياب المُشار إليها أعلاه، تحوم الشكوك حول مشاركة يوسف عطال في مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري مع الكاميرون، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتُجرى مباراة الذهاب بِالكاميرون في الـ 24 من مارس المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر بعد خمسة أيّام من ذلك، كأقصى حدّ.

وبِعبارة أخرى، تعني مدّة 5 أسابيع (أدنى حدّ) بلوع تاريخ الـ 15 من مارس المقبل، فهل تكفي 9 أيّام لِاستعادة يوسف عطال لِعُنصرَي اللّياقة البدنية والمستوى الفني؟